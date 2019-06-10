Şener Özbayraklı Fenerbahçe'yi takipten çıkardı
Galatasaray, daha önce anlaşma sağladığı iki futbolcunun transferini bu hafta içerisinde açıklamaya hazırlanıyor. Transferlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı
Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile anlaşan sarı-kırmızılılar, ilk olarak bu iki futbolcuyu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirecek. Her iki futbolcuyla 3’er senelik anlaşma yapan Galatasaray böylece transfere startı verecek.
TAKİBİ BIRAKTI
Şener Özbayraklı, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takipten çıkardı ve tüm Fenerbahçe formalı fotoğraflarını kaldırdı.
(CNNTÜRK)