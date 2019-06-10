Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile anlaşan sarı-kırmızılılar, ilk olarak bu iki futbolcuyu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirecek. Her iki futbolcuyla 3’er senelik anlaşma yapan Galatasaray böylece transfere startı verecek.

TAKİBİ BIRAKTI

Şener Özbayraklı, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takipten çıkardı ve tüm Fenerbahçe formalı fotoğraflarını kaldırdı.

(CNNTÜRK)