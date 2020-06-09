Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın ilk kez karşılaştığı o an
Usta oyuncu Şener Şen ile rahmetli halk ozanı Neşet Ertaş'ın, 'Gönül Yarası' filmi çekimlerinde ilk kez bir araya geldikleri sahne sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sinema sanatçısı Şener Şen ile 'Bozkırın Tezenesi' olarak da bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın ilk kez karşılaştığı anlar gündem oldu.
09 Haziran 2020, Salı 10:31 Son Güncelleme:
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2005 yılında vizyona giren 'Gönül Yarası' filminin setinde Şener Şen ile karşılaşan Neşet Ertaş, kendisiyle tanışmanın verdiği mutluluğu dile getiriyor ve iki sanatçı birbirlerine sarılıyorlar. Ertaş, bu sırada “Gözlerinden öperim. Bu sana olan sevgim yüreğimde kalmadı şükür. Dünyana katılabildiysem ne mutlu bana” ifadelerini kullanıyor.
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