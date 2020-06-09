2005 yılında vizyona giren 'Gönül Yarası' filminin setinde Şener Şen ile karşılaşan Neşet Ertaş, kendisiyle tanışmanın verdiği mutluluğu dile getiriyor ve iki sanatçı birbirlerine sarılıyorlar. Ertaş, bu sırada “Gözlerinden öperim. Bu sana olan sevgim yüreğimde kalmadı şükür. Dünyana katılabildiysem ne mutlu bana” ifadelerini kullanıyor.





İlgili Haberler Filmmor Kadın Filmleri Festivali bu sene evlerde!



