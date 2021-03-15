Türkiye Şener Şen'in doğduğu öne sürülen ev yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya

Şener Şen'in doğduğu öne sürülen ev yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya

Türkiye

Şener Şen'in doğduğu öne sürülen ev yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya

Türk sinemasının duayen isimlerinden Şener Şen'in dünyaya geldiği iddia edilen ev yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Adana'da bulunan evin yakınındaki esnaf ve mahalleli binadan düşen parçalar nedeniyle tedirgin oldu.

15 Mart 2021, Pazartesi 13:40 Son Güncelleme:
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Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen'in Adana’da 1941 yılında doğduğu iddia edilen ahşap ev, bakımsızlık ve 2015 yılında çıkan yangında hasar gördü. 100 yıldan daha eski olan ahşap, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kaderine terk edilen evin çatısının açıldığı, ahşap yapısında sarkmaların olduğu, duvarında ise çatlama ve yarıklar oluştuğu görüldü. Bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle çevredeki esnafı tedirgin etmeye başladı.

Evin yanında lokantası bulunan Sabri Çağın, binanın vatandaşların üzerine çökebileceğini belirtti. Sabri Çağın, "Bu bina burada çok büyük risk taşıyor. Binanın tahtaları hep çürüdü. Buradaki tuğlalar 'düşecek' diye korkuyoruz" dedi.

RESTORE EDİLMESİNİ İSTİYORLAR

Bir diğer esnaf Muhammet Yılmaz ise evin 10 yıldır bakımsız olduğunu ve başka bir esnafın aracına binadan tahta parçaları düştüğünü belirterek maddi hasara neden olduğunu kaydetti. Yılmaz, "Tek istediğimiz evin restore edilip insanların ziyaretine açılması’’ diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin ulaştığı Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, binanın sahibine 4 yıldır ulaşamadıklarını kaydetti. Yetkililer, binanın tapuda Şen soyadına mensup kişiler adına kayıtlı olduğunu saptadıklarını, ancak yaptıkları araştırmada bir sonuca ulaşamayınca restorasyon çalışmalarını başlatamadıklarını ifade etti.

DHA

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