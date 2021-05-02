Senetle alışveriş yapanlar dikkat! Mehmet Şirin uyardı

Taksitle satış yapan mağazaların birçoğundan alışveriş yapan vatandaşlar senet veya sözleşme imzalayarak vadesi geldiğinde borçlarını ödüyorlar. Ancak taksitlerde gecikme yaşanması durumunda ilgili mağazalar senetleri veya sözleşmeleri icra takibine konu ederek vatandaşlardan yüksek oranlarda faiz isteyebiliyor.

Konu ile ilgili Av. Mehmet Şirin “Taksitle satış yapan bir mağazadan yeni evlenen ve ev eşyalarını alan müvekkilin 50.000,00 TL’lik borcu icra takibi sonrasında cezai şart bedeli ve aylık olarak istenen ve bileşik olarak uygulanan %5 oranındaki faizle birlikte 350.000,00 TL’ye kadar çıkartılmış. Bu doğrultuda müvekkilin maaş hesabına haciz işlemi yapılmış, banka hesaplarına bloke koyulmuş ve yıldırmak için evine haciz işlemi için gelinmiş. Bu kadar sıkıştırmanın üzerine müvekkil ailesinden destek alarak borcu ödemiş.

Akabinde bize başvurması ile birlikte İstanbul Tüketici Mahkemeleri’nde icra takibinin İPTALİ için dava açıldı. açmış olduğumuz dava neticesinde taksitle satış yapan mağazanın mevzuat çerçevesinde belirlenen sınırlar üzerinde faiz istemesi, tüketici statüsünde olan müvekkilden Tüketici Kanunu’na aykırı olarak senet alınması ve cezai şart istenmesi sebepleriyle icra takibi İPTAL edildi. Müvekkil de ailesinden destek alarak fazladan yaptığı 300.000,00 TL tutarındaki ödemesini faiziyle birlikte iade aldı.” dedi.

Şirin “Tüketici Mahkemesi’nde dava açmak için fazla olan miktarlarda ödeme yapılması şart değildir. Taksitle satış yapan mağazaların birçoğu yüksek faiz oranlarını ve cezai şartlarını her icra takibinde uygulamaktalar. Tüketici Kanunu’nun belirlediği sınırlar üzerinde faiz uygulanan ve cezai şart istenen her icra takibi hiç ödeme yapılmamış olsa dahi İPTAL edilecektir. Bu konuda vatandaşlarımızdan icra takibi yoluyla yüksek miktarlarda ödeme alınmasının engellenmesi mümkündür. Önemli olan tüketici konumunda olan vatandaşlarımızın haklarını bilmesi. Tüketici Kanunu ve ilgili mevzuat ile vatandaşlarımızın hakları azami ölçüde korunmaktadır. İmza Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak açmış olduğumuz ve neticesinde kazanmış olduğumuz bu dava emsal nitelik teşkil etmektedir.” açıklamasını yaptı.