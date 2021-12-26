Senfoni konserinde saz da söz de kadınların!

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Klarnet Festivali'nin her yıl programında yer verdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi.

Kadının kültür ve sanat alanındaki yerine vurgu yapan Klarnet Festivali ikinci gününü Kadın Senfonisi Konseri ile tamamladı. Ülkemizdeki orkestralarda kadın müzisyenlerin, solistlerin ve orkestra şeflerinin sayısının artması gerekliliğinin altı çizildi.

Şef Ceyda Ayanoğlu yönetimindeki tamamı kadın müzisyenlerden oluşan ve festival kapsamında özel olarak bir araya gelen senfoni orkestrasının solistliğini ülkemizin önemli kadın klarnet sanatçıları Ecesu Sertesen ve Merve Nuvasil gerçekleştirdi.

Yaklaşık 90 dakika süren konserde klasik eserlerden "Weber Introduction Theme and Variations", "Danzi Potpourri No.2" çalınırken Türk Müziği'nin sevilen "Kürdili Hicazkar Longa" ve "Nihavent Longa" besteleri de senfoni orkestrası eşliğinde yorumlandı.

Açılış Belkıs Özener'e saygı konseri ile başlamıştı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, her yıl birbirinden özel etkinliklerle şehrin farklı noktalarında 100’den fazla sanatçı, 200’den fazla konser ve dinletiyi müzikseverlerle buluşturan Uluslararası Klarnet Festivali 10. yılında Yeşilçam’ın unutulmaz sesi Belkıs Özener’e Saygı Konseri ile başlamıştı.

Açılışta Belkıs Özener’in hayat hikayesi Atlas Sineması’nın beyaz perdesinden seyirciye aktarılmış, gecenin sunuculuğunu oyuncu Hakan Bilgin üstlenmiş ve gecede Hakan Aysev, İpek Açar, Serkan Çağrı, Suzan Kardeş ve Yonca Lodi Özener’in sesinden bilinen Yeşilçam şarkılarını seslendirilmişti.

Her sanatçının birbirinden özel eserleri seslendirdiği gecede “Sevemedim Karagözlüm”, “Aşkım Bahardı”, “Azize”, “Dudaklarında Arzu” ve “Benim Gözüm Sende” gibi Yeşilçam’ın efsaneleşmiş şarkıları yer almıştı.