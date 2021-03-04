Magazin Seni Çok Bekledim dizisine savcı Pınar geliyor, işte yeni karaktere hayat verecek isim!

Seni Çok Bekledim dizisine savcı Pınar geliyor, işte yeni karaktere hayat verecek isim!

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Seni Çok Bekledim dizisine savcı Pınar geliyor, işte yeni karaktere hayat verecek isim!

Seni Çok Bekledim’in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Heyecan ve aksiyon dolu sahnelerin her bölümde arttığı diziye Hande Oktan, ‘Savcı Pınar’ rolü ile dahil olacak.

04 Mart 2021, Perşembe 10:53 Son Güncelleme:
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Skala Yapım ve DNZ Film imzalı, başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı ‘Seni Çok Bekledim’, seyircisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin Cuma akşamı ekrana gelecek yeni bölümüne sürpriz bir isim dahil olacak. Hande Oktan, ‘Savcı Pınar’ rolü ile diziye dahil olarak seyirciyi farklı bir serüvenin içine sokacak.

‘DEMİR LEBLEBİ’ LAKAPLI ‘SAVCI PINAR’

‘Demir Leblebi’ lakaplı ‘Savcı Pınar’ rolü ile diziye girecek olan başarılı oyuncu Hande Oktan, seyirciyi heyecan dolu bir serüvenin de içine sokacak. ‘Savcı Pınar’; son derece güçlü karakterde, zeki, ciddi ve sert üslubuyla güzel bir kadın. Zahide’nin şüpheli ölümüyle ilgili gelişen süreçte Cemal’in bir şeyler gizlediğini anlayarak , Kadir’le de iş birliği halinde olacak. Cinayetin üzerine giderek sır perdesini aralamaya çalışacak.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı ‘Seni Çok Bekledim’in oyuncu kadrosunda; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar gibi başarılı isimler rol alıyor.

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