Magazin Seni Çok Bekledim'den sonra yeni dizisi ile ekrana dönecek

Seni Çok Bekledim'den sonra yeni dizisi ile ekrana dönecek

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Seni Çok Bekledim'den sonra yeni dizisi ile ekrana dönecek

Star TV ekranlarında yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisi henüz final yapmadan oyuncularının yeni dizi haberleri gelmeye başladı bile. Seni Çok Bekledim'de Erol karakterine hayat veren İlhan Şen hayranlarını sevindiren haber!

21 Nisan 2021, Çarşamba 21:40 Son Güncelleme:
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‘Seni Çok Bekledim' dizisi reytinglerde beklenenin altında kalınca final kararı alındı. Dizide Erol karakterini canlandıran İlhan Şen yeni dizi için anlaştı bile. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı ‘Seni Çok Bekledim’in oyuncu kadrosunda; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar gibi başarılı isimler rol alıyor.

2018 yılında Mehmed Bir Cihan Fatihi isimli dizide Şehzade Alaaddin karakteri tanınan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ise Ferman Façalı olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Final kararı alınan Seni Çok Bekledim dizisinde Erol karakterini canlandıran İlhan Şen ATV'de yayınlanacak olan Kalp Yarası isimli dizide Ömer karakteri ile yeniden izleyici ile buluşacak.

Kalp Yarası dizisi kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, İnanç Konukçu ve Nail Kırmızıgül gibi isimler yer alıyor.

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