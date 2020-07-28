Eğitim için gerekli donanıma sahip mi?

Uygulayarak öğrenilen her bilginin kalıcılığı elbette tartışılmaz. Ulaşım sorunu olmayan geniş yerleşkelerde ferah çalışma ortamları ve son teknolojiyle donatılmış laboratuvar ortamlarında teorik bilgiyi pratikle de destekleyen üniversiteler, böylelikle öğrencilerini meslek hayatına daha emin adımlarla hazırlar.

Çeşitli burs imkanları sunuyor mu?

Nitelikli bir akademik kadro ile araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı ve özgün bireyler yetiştirmeyi amaç edinen bir üniversite, aynı zamanda öğrencilerinin maddi kaygı yaşamadan kişisel gelişimlerine odaklanmalarını da önemser. Bu düşünceyle öğrencilerine çeşitli burs ve indirim imkanları sağlar. Bu burs ve indirimler sanat, spor bursu gibi yetenekleri destekleyici nitelikte olabileceği gibi tercih bursu, yöre ve kardeş indirimi gibi daha genel nitelikte de olabilir.

İş deneyimine katkı sağlıyor mu?

Günümüzde yeni mezunlara yönelik iş ilanlarında bile iş deneyimi aranması artık yadırganmıyor. Çünkü nitelikli üniversitelerden mezun öğrenciler ilk iş deneyimlerini sınıf ortamlarında kazanabiliyor. Örneğin; üniversite ortamında kendi medya sistemini kurmuş bir iletişim fakültesinde okuyan bir öğrenci, yazılı basından ditital medyaya, halkla ilişkilerden reklamcılığa kadar bütün birimlere hakim olabiliyor. Böylelikle mezun olduğunda sektörde kendini tam olarak nerede konumlandırmak istediğine dair bir fikir sahibi olabiliyor.

Network sağlıyor mu?

Öğrenciyken sektörde referans çevresi edinmek, mezun olduktan sonra kolayca iş bulmayı oldukça kolaylaştıran bir durum. Bu düşünceden hareketle iş dünyası – üniversite iş birliklerini önemseyen üniversiteler, atölye çalışmaları, seminerler şirket gezileri, sektör profesyonellerinin verdiği markalı ders uygulamalarıyla öğrencilerine önemli fırsatlar sunar. Böylelikle öğrenciler hem çevre edinirler hem de kendi sektörlerine ait önemli gelişmeleri yakından takip edebilirler.

Arel Üniversitesi ile Daha İleriye!

İstanbul Arel Üniversitesi, “Senin İçin Daha İleriye” mottosuyla birlikte 30 yılı aşkın geçmişini, yenilikçi yaklaşımla buluşturmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde başarılı ve teknolojik altyapısı sayesinde, uzaktan eğitim sistemi ile eğitimine hız kesmeden devam eden İstanbul Arel Üniversitesi, eğitime yatırım yapan, bilgiyi üreten, özgüven sahibi ve sosyal girişimcilik bilinci yüksek mezunlar yetiştiren bir üniversite olma özelliği taşıyor.