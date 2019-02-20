Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre; İzmir Çeşme’de yaşayan S. B. (38) ile Kocaeli’nde yaşayan Z. Ç. (61) arasında 10 yıl süren davada düğümü Yargıtay Ceza Genel Kurulu çözdü. B. ile Ç. aynı zamanda aile dostları. Ç.’nin kızı, B.’nin ağabeyi ile evli. Yıllar süren ve yerel mahkeme ile Yargıtay arasında gidip gelen dava dosyasının gerisinde ise Z. Ç. ile S. B. arasında geçen 3 telefon konuşması yatıyor...

"OĞLUMA ALAMADIM KENDİME İSTİYORUM"

22 Temmuz 2008 günü S. B. işyerindeyken Z. Ç. kendisini aradı. Dava dosyasına göre Ç. bu görüşmede B.’ye “Seni oğluma alamadım ama kendime istiyorum” dedi. Bu görüşmeye tepki gösteren B. telefonu kapattı.

"SANA İÇİM KAYNIYOR"

Ç. aynı günün akşamı saat 23.06’da bir kez daha aradı. B. bu kez, telefonun hoparlörünü de açtı. B.’nin yanında, dosyada tanık konumunda olan teyzesinin kızı F. A. da vardı. Ç. bu kez B.’ye “Sana içim kıpırdıyor, kanım kaynıyor, seni gönülden seviyorum" dedi. B. bu sözlere ağlayarak, “Nasıl olur Z. amca, ben size amca diyorum. Babam yaşındasınız, nasıl böyle bir şey söylersiniz” dedi.

ORTALIK KARIŞTI

B., kendisine gelen bu telefonları ve Ç.’nin kendisine söylediklerini ailesine anlattı. B.’nin ailesi durumu Ç.’nin eşine bildirdi. Ç.’den üçüncü ve son telefon ise 23 Temmuz günü saat 11.06’da geldi. Ç. bu kez B.’ye “Bir insan yürekten sevemez mi, ben seni yürekten sevdim, ortalık karıştı, ailene yanlış anladığını söyle” dedi ve B.’den de konuyu kapatmasını istedi. B. durumu 25 Temmuz’da savcılığa bildirdi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, Ç. hakkında “Cinsel taciz” suçundan dava açtı. Davaya bakan Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi Ç. hakkında beraat kararı verdi. Mahkemenin beraat gerekçesi ise özetle şöyle açıklandı: “Sanığın söyledikleri ahlaken eleştirilebilir ancak söyledikleri cinsel taciz amaçlı değil.”

CİNSEL TACİZE GİRER!

Savcılık beraat kararına itiraz etti. Dosyaya bakan Yargıtay 14. Ceza Dairesi beraat kararını bozdu. Daire, Z. Ç.’nin cinsel taciz suçu işlediğine karar verdi. Bozma kararı sonrası yerel mahkeme kararında direndi. Daire ile yerel mahkeme arasında oluşan uyuşmazlık nedeni ile dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na geldi. Kurul, Z. Ç.’nin cinsel taciz suçundan mahkûm edilmesi gerektiğine oy çokluğu ile karar verdi. Kurul kararında “Şikâyetçi ile sanık arasında daha önce bir duygusal ilişki yok. Sanık ilk aramasında, şikâyetçiyi, cinsel yönden ahlâk temizliğine aykırı olarak rahatsız etti. Sanığın, şikâyetçiye hoşlandığını, sevdiğini ve kanının kaynadığını söylemesi cinsel taciz suçunu oluşturur” denildi.

DÖRT ÜYE KARŞI OY KULLANDI

Kurul’un dört üyesi ise, “Sanık Z. Ç.’nin amacı müştekiyi 'cinsel olarak taciz etmek' değildir. Sadece sevgi ve duygu açıklaması olarak söz konusu konuşmaları yapmıştır. Sanığın evli olması ve yaş farkı nedeni ile ahlaken eleştirilebilir ise de cinsel amaçla hareket etmediğinden yüklenen suçun yasal unsurları oluşmamıştır” diyerek çoğunluk görüşüne katılmadı.