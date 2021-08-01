Aşk & İlişkiler 'Seni seviyorum' demeden sevginizi göstermenin yolları

'Seni seviyorum' demeden sevginizi göstermenin yolları

Aşk & İlişkiler

'Seni seviyorum' demeden sevginizi göstermenin yolları

Aşkta bazen kelimeler yetersiz kalabiliyor. Sevginizi sadece sözcüklerle göstermekten sıkıldıysanız, bu liste tam size göre. İşte 'Seni seviyorum' demeden sevginizi göstermenin yolları...

01 Ağustos 2021, Pazar 15:19 Son Güncelleme:
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Sevdiğimiz kişiye sık sık "seni seviyorum" cümlesini kursak da bazen kelimelerin yetersiz kaldığını hissedebiliriz. Bu durum karşı taraf için de geçerli. Bazen sözler yerine harekete ihtiyaç duyarız. Peki "Seni seviyorum" cümlesini kurmadan da sevgimizi gösterebilir miyiz? Bunun cevabı evet! Gelin nelermiş birlikte bakalım...

Tatil gününüzde kahvaltısını yatağına götürün.

En sevdiği arkadaşlarıyla ona sürpriz bir doğum günü düzenleyin.

En sevdiği sanatçının konserine sürpriz bir bilet alın.

Buluştuğunuzda hiçbir şey söylemeden ilk önce dudaklarına bir öpücük kondurun.

Yaptığı yemeklerin ardından "Eline sağlık" deyin.

Başka bir takımı tutsanız bile, büyük maçlarda onun tuttuğu takımın formasını giyerek destek verin.

Bir öğünde sadece onun en sevdiği yemekleri yapın.

Çok önemli bir toplantı öncesinde onu motive edin.

Yorucu bir günün ardından küveti sıcak suyla doldurup rahatlamasına yardımcı olun.


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