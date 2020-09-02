Kişiselleştirilebilir kontroller, uzun ömürlü pil gücü ve konforlu tasarımıyla dikkat çeken modelde 7 mm dinamik sürücüler kullanılıyor. Doğal ve net ses karakterine sahip olduğu belirtilen kulaklık detaylı tiz ve güçlü bas deneyimi sunuyor. CX 400BT’nin özelleştirilebilir ara yüzleri, Google Asistan ve Siri gibi sesli yanıt sistemlerine erişmeye imkan tanıyor.

Hem iOS hem de Android’li cihazlarla uyumlu şekilde çalışan kulaklık aynı zamanda ortamdaki sesi azaltma özelliği de bulunuyor. Hareket halindeyken şarj edebilme özelliği bulunan CX 400BT, uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.

Hareket halindeyken de şarj edilebilen CX 400BT, 7 saat pil ömrünün yanı sıra, şarj kutusu sayesinde ek 20 saat ile toplamda 27 saate kadar pil ömrü sunuyor. Kulaklık, kulaktan çıkarıldığında otomatik olarak kapanma özelliğine de sahip. Bu sayede kulaklık enerji tasarrufu sağlayabiliyor.

Sennheiser CX 400BT’nin Türkiye’deki satış fiyatı ise 1.699 TL.