Sennheiser giriş seviyesi kulaklığını duyurdu: HD 560S

Sennheiser HD 560S, açık tipte bir kulaklık ve dış kısmındaki havalandırma ızgarası ile dikkat çekiyor. Uzun kullanım sürelerinde ısınmaya başlayan kulaklığın iç kısmı bu ızgara sayesinde hızlı bir şekilde hava akımını sağlayabiliyor. Açık kulaklıklar, havanın kulakların etrafında dolaşımını sağlayabiliyor. Isının ve sesin dışarı çıkmasına izin veriyor ve böylece uzun süreli dinlemelerde bile müzik çok daha iyi duyuluyor.

HD 560S, özellikle TIDAL veya Qobuz gibi bir yüksek ses performansı gerektiren hizmetleri tercih edenler için uygun olabilir. 560S’nin yeni polimer karışımı diyafram membranları kullanan dönüştürücüleri ise hassasiyet için özel olarak ayarlanmış.

Kulaklık 6Hz-38kHz aralığında geniş bir frekans tepkisine sahipken 110 desibel hassasiyet ve yüzde 0.05 toplam denge bozulması sunuyor. 120 ohm empedans değeri ise herhangi bir sanal müzik kaynağı ile kullanılmasını sağlıyor.

Çıkarılabilir 3 metre kabloya sahip Sennheiser HD 560S2in yurt dışı satış fiyatı ise 200 dolar.



