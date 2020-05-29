Sennheiser Momentum True Wireless 2, seçkin ses markasının ikinci gerçek kablosuz seti.

Sennheiser'ın ilk kablosuz kulaklıkları, Momentum True Wireless teknik olarak başarılıydı ancak yüksek fiyatı ve ANC eksikliği bazı kullanıcıları tatmin etmemişti.

Sennheiser da ne yaptı, ekibini topladı ve Momentum True Wireless 2 ile geri döndü. Tasarım daha ergonomik, pil ömrü daha uzun ve ANC bu sefer var.

Peki Sennheiser , Apple Airpods Pro’yu ya da Sony WF-1000XM3’ü tahttan indirebilir mi? Şimdi gelin yakında bir göz atalım.



