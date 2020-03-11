Sennheiser Momentum True Wireless 2 özellikleri arasında en dikkat çeken detay uzun süreli batarya ömrü.Bir önceki modelde 4 saat kulaklıklarda, 8 saat de taşıma kutusunda batarya ömrü bulunan model, yeni versiyonunda 7 saat kulaklıklarda, 21 saat de taşıma kutusunda olmak üzere yenilendi. Momentum True Wireless 2’nin bir diğer önemli özelliği ise standby yani bekleme süresi. Bir önceki modelde 4-5 gün arası standby’da bekleyebilen ürün, artık 60 güne kadar kullanılmadan bekleyebilecek. Diğer yandan yeni serinin dokunmatik kontrolleri isteğe göre değiştirilebiliyor. Her iki kulaklıkta da sürükleme (swipe) ve vurma (tap) sayısına göre komutlar değişebiliyor.

Momentum True Wireless 2, telefonda konuşurken kullanıcının sesini rüzgar gürültüsü ile bozulmadan karşı tarafa iletebilmesiyle de dikkat çekiyor. ANC yani “aktif gürültü engelleme” özelliğine sahip olan ürün, pasif olarak çok iyi bir gürültü önleyiciye sahipken yeni özellikleriyle aktif olarak da uçak motoru, tren sesi gibi düşük frekanslı gürültüyü kesebiliyor. En son Bluetooth sürümü olan 5.1 ve Class 1’e sahip olan kulaklık, kusursuz bir kablosuz iletim sunuyor. Ayrıca IPX4 desteği ile su sıçramalarına karşı dayanıklılığıyla spor yaparken ses kalitesinden ödün vermek istemeyen kullanıcılar için mükemmel bir çözüm sunuyor.

Nisan ayında satışa olacak Sennheiser Momentum True Wireless 2'nin fiyatı, 2.099 TL olarak belirlendi. Siyah ya da beyaz renk seçeneği ile tercih edilebilen modelde dahili EQ ayarlama, Sennheiser Smart Control uygulama desteği ve otomatik pause gibi özellikler de bulunuyor. Kulaklık kutudan USB-C şarj kablosu ve 4 çift kulak silikonu ile birlikte çıkıyor.