Sennheiser yeni kablosuz kulaklık modelini kullanıcılara sundu

Sennheiser CX True Wireless'ın tasarımı, minimalistlere hitap edecek oldukça işlevsel bir görünümle önceki modelden çok farklı değil. Mat siyah veya beyaz olarak sunulan kulakiçi kulaklıklar, Sennheiser logosu ile işlenmiş büyük, kare gövdelere sahip. Kutudan bir dizi kulak ucu çıkıyor, bu da kulağınız için uygun bir uyum bulmayı kolaylaştırıyor. CX True Wireless’ın şarj kutusu da önceki modele göre pek değişmedi. Cebe sığması biraz zor bu nedenle çantada taşımak için daha elverişli. Şark kutusu USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj ediliyor. Burada kablosuz şarj yok, fiyatı düşünüldüğünde bu normal karşılanabilir. Şarj kutusunun üzerinde kalan pil ömrünü gösteren LED ışık bulunuyor. Burası kasada bıraktığınız şarj düzeyine bağlı olarak yeşil, sarı veya kırmızı yanıyor. Her kulaklığın muhafazası dokunmaya duyarlı; müziği kontrol etmenize, aramaları kabul etmenize, sonlandırmanıza ve reddetmenize veya bir dizi farklı dokunma kombinasyonu kullanarak cihazınızın sesli yardımcısını çağırmanıza olanak tanıyor. Hatırlaması kolay sezgisel kombinasyonlarla dokunmatik kontroller duyarlı denebilir. Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için sol veya sağ kulaklığa basılı tutmanız gerekiyor. Sennheiser Smart Control uygulaması üzerinden dokunmatik kontrolleri özelleştirebilirsiniz. Kulaklıkta aktif gürültü iptali yok, ancak IPX4 ile ter ve su sıçramalarına karşı dayanıklı.

Her kulaklığın içinde, Sennheiser'ın TrueResponse dönüştürücüsü bulunuyor ve bu dönüştürücü ünitelerin derin baslar, doğal orta sesler ve net, ayrıntılı tizler vermesine yardımcı oluyor. Bir parça dinlerken bas frekanslarının zenginliği iyi. Vokaller, bol miktarda ayrıntıyla kulağa son derece net geliyor. Genel olarak, ses sahnesi, farklı frekanslar arasında iyi bir ayrım yaparak ve iyi bir netlik sunuyor. Sesin pek hoşunuza gitmediğini fark ederseniz, frekans kaydırıcılarını manuel olarak değiştirerek veya çeşitli ön ayarlar arasından seçim yaparak Sennheiser Smart Control uygulaması aracılığıyla EQ ayarlarını yapabilirsiniz.

CX 400BT ile karşılaştırıldığında, buradaki Sennheiser tomurcukları normalde 9 saate, şarj kutusu ise 18 saate varan bir deneyim sunuyor. CX 400 BT’de bu süre sırasıyla 7 saat ve 13 saatti. Birçok kablosuz kulaklık günümüzde 40 saatten fazla çalma süresi sunuyor. Boyutunu düşündüğünüzde kasa daha fazla güç sunabilirdi. Bluetooth 5.2 uyumluluğu ve SBC, AAC ve aptX codec desteği ile bağlantı da geliştirildi. Bu nedenle, yüksek çözünürlüklü ses parçaları akışında herhangi bir sorun yaşanmıyor. Dilerseniz her bir kulaklığı bağımsız olarak da kullanabilirsiniz, her bir kulaklığın içindeki çift mikrofon ise net aramalar sağlıyor. Aramalar sırasında kendi sesinizi daha kolay duymanızı sağlamak için yeni bir Yan Ton özelliği de var. Bu, uygulamadaki kendi sesinizin ne kadarını duyabileceğinizi kontrol etmenizi sağlayan bir kaydırıcı sayesinde ayarlanabiliyor. Sennheiser CX True Wireless, önceki modellere kıyasla değerli bir yükseltme. Ancak burada ANC yok. Kısaca uygun fiyata bir çift gerçek kablosuz kulaklık arayanlar Sennheiser CX True Wireless modeline bakabilir.