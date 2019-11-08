Şenol Güneş: 2022 benim için final olacak

Şenol Güneş Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Brand Week İstanbul'un son gününde "Ortak hayalleri tasarlamak" konulu oturumda konuştu. Milli Takım'ın önündeki İzlanda maçından aday kadroya, Avrupa Şampiyonası'ndan Dünya Kupası'na birçok konuya da değindi. Futbol haricindeki konularda da hayata dair derin fikirleri olduğu bilinen Güneş, tüm dünyanın ortak hayallerinin olması gerektiğini vurguladı. 67 yaşındaki hoca, etkinliğin amacıyla alakalı "Herkes insanlık için yaşıyor. Bazen ötekileştirmeye kaçan da biziz. O yüzden bir araya gelmemiz lazım. Güzel bir rüya görüyorsan, o rüyanın gerçeğe dönüşmesi için uyanmak gerekir. Biz uyanmayı sevmiyoruz, rüyada gerçekleşsin istiyoruz. Bizim bunu değiştirmemiz gerekiyor. Fransa maçı sadece bir sonuçtur, bir başarı elde edilmiştir" dedi.









"2022 benim için final"

Milli takıma ve kendi geleceğine de değinen Şenol Güneş, "A Milli Takım aday kadrosunu saat 20.20'de açıklayacağız. EURO 2020'yi çağrıştırdığı için. O yüzden böyle bir sunum hazırladık. Sonuna geldiğimiz için mi bilmiyorum ama daha bir heyecanlıyız.

Biz bir umut verdik, bunu mutluluğa çevirmek gerekiyor. Ülke olarak umutlarımız hayal kırıklığına uğrayınca büyük sorunlar yaşıyoruz. Biz günlük başarılarla avunduk, bu doğru değil. İnşallah 2022 Dünya Kupası'nda oluruz. 2022 benim için final olacak." cümlelerini kurdu.





"Bu iş parasız olmaz"

Şenol Güneş sözlerini "Futbol da bilimden faydalanmak durumundadır. Futbol endüstriyel bir hal aldı, bunun içine teknolojiyi sokmazsanız başarı mümkün değil. Para futbolda amaç olmamalı ama parasız bu iş olmaz.

Sadece parayla sonuç da olmaz, bunu zaten görüyoruz. Akıl, bilgi, sevgi ve çalışmayla birçok kulübün daha iyi sonuçlar aldığını biliyoruz" diyerek tamamladı.