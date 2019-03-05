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Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarında A Milli Takım'ın başında

Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 22-25 Mart tarihlerinde Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı müsabakalarda, teknik direktör olarak Milli Takım'ın başında olacak.

05 Mart 2019, Salı 15:08 Son Güncelleme:
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Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarında A Milli Takım'ın başında

Türkiye Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu ile yolları ayırdıktan sonra Türkiye A Milli Takımı’nı, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllığına Şenol Güneş’e emanet etmişti.

Ay-Yıldızlıların, 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında 22 Mart’ta Arnavutluk ve 25 Mart’ta Moldova ile oynayacakları maçta takımın başında Şenol Güneş’in olacağı belirtildi. 

Kararın TFF tarafından Beşiktaş Kulübü'ne de bildirildiği ifade edildi.

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