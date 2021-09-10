Şenol Güneş belirsizliğinde ihtimaller! İşte adaylar...

Şenol Güneş için TFF'nin iki planı var. İlk plan, Güneş'i gönderip yerine bir başka isimle Dünya Kupası Eleme grubu maçlarını tamamlamak ve turnuvaya gitme şansını sonuna kadar zorlamak.

İkinci plan ise Güneş'le devam etmek ve başarısızlık durumunda istifasını beklemek. Turnuvaya gitmesi halinde Katar öncesi oturup durum değerlendirmesi yapmak.

Şenol Güneş'in görevden alınması durumunda ise yerine kimin geleceği tartışılacak. 20 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeye bu kadar yaklaşmışken yönetim şansı tepmek istemiyor. Bu yüzden grup maçlarını Mustafa Denizli, Fatih Terim gibi teknik direktörlerle tamamlama seçeneği doğacak. Bu isimler hem kendi takımlarını çalıştırıp hem de 4 maç için milli takımın başına geçecek.

İkinci seçenek ise daha önce milli takımda görev yapmamış ve nispeten genç bir hocayla uzun sözleşme yapmak. Adaylar ise Okan Buruk, Aykut Kocaman ve Joachim Löw.

TFF Başkanı Nihat Özdemir gelecek dönemi yapılacak yayın ihalesi ile ilgili olarak Kulüpler Birliği Vakfı ile toplantıya katılacağı için görüşme yarıda kaldı. İki taraf da bugün bir kez daha bir araya gelecek ve nihai karar alacak.