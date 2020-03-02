Şenol Güneş yerli oyuncuların son durumunu yakından takip ediyor. Mart ayı içerisinde yapılacak iki hazırlık maçı için aday kadro belirleyecek olan Şenol Güneş, Galatasaray Gençlerbirliği maçında her iki takımdan da oyuncuları izledi.

Özellikle Emre Akbaba ve Ömer Bayram'ın son durumunu görmek isteyen Güneş, Ömer Bayram'ın bu sezon ligdeki 10., toplamda 13. asistine şahit oldu.

Emre Akbaba ise uzun süren sakatlığının ardından çok iyi bir başlangıç yaparak 9 maçta 4 gol 1 asiste imza atmıştı.

Gençlerbirliği maçında 20 dakika şans bulabilen Akbaba, milli takıma da dönüş sinyalleri verdi.

Ömer Bayram kariyerinde 9 kez A Milli formayı giyerken, Emre Akbaba ise 6 kez bu şansı yakaladı.

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