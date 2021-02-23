Şenol Güneş, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, marttaki 2022 FIFA Dünya Kupası eleme müsabakalarını heyecanla beklediklerini anlattı. Gruptaki maçlara en güçlü rakipleri Hollanda ve Norveç ile başlayacaklarını hatırlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Bütün motivasyonumuz onların üstünde. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. 2002'ye katılmıştık, sonrasında güzel şeyler elde etmiştik. Ülkenin imajını da üst çıtaya çıkarmış olduk. 20 yıl geçmiş olacak. Dünya Kupası'na katılmak milli takımlar için çok önemli. Grubumuzda FIFA sıralamasında 14. olan Hollanda, 44. sırada Norveç var. Biz 32'nciyiz. İkisi de yükselen değer."

Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olmak istediklerini aktaran Şenol Güneş, "Yükselmek istiyorsak Avrupa Şampiyonası'nda İtalya, İsviçre ve Galler'in bulunduğu bu gruptan çıkmamız gerek. Rakiplerimiz güçlü kabul etmek lazım ama bir seviye atlamalıyız. FIFA sıralamasında 30'lardayız, ivme kazanarak onu 20'lere 10'lara çıkmalıyız." yorumunu yaptı.

Bu karşılaşmalar için belirleyeceği kadroya ilişkin de değerlendirmede bulunan ay-yıldızlıların tecrübeli çalıştırıcısı, "Bu takım Türkiye'nin sahiplendiği bir takım. Değişimler elbet olacak. Herkese kapımız açık. Gelecek oyuncu, mevcut oyuncuyu geçmeli. Hepsini takip ediyoruz. Bizim takım, herkesin takımı. Alınmayanlar da saygıyla beklemeliler, çalışmalılar, zamanı geldiğinde bakacağız. Tutuculuğumuz yok. Rekabet olacak, takımın başarısı için olacak. Tercih yaparken kulüplere değil, mevkilere bakıyoruz. Milli takımdaki başarılar, heyecan yaratıyor ve gelecek nesilleri daha çok çalışmaya itiyor. Yurt dışına çıkan oyuncularımla da gurur duyuyorum ama orada başarılı olmalılar." şeklinde konuştu.

Kulüplerin önce saha zeminlerini düzeltmesi gerektiğini savunan Şenol Güneş, "Kötü sahalar iyi takımların aleyhinedir. Son olarak Fenerbahçe-Göztepe maçını izledim, orada neyi izleyeceksiniz. Federasyon, yayıncı kuruluştan aldığı belli miktar parayı, sene sonuna kadar sahaları iyi olan kulüplere vermeli. Yayıncı kuruluş, federasyon, Türk futbolu ve oyuncuların sağlığı için de sahanın iyi olması gerek. Sahalara harcama yapılmıyor. Sadece transfere para harcanıyor." şeklinde görüş belirtti.

AA



