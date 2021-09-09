Şenol Güneş ile Nihat Özdemir bir araya gelecek

Türkiye Milli Takımı'nda Uluslar Ligi'nde küme dümeyle başlayan başarısız dönem, EURO 2020 ve son olarak Dünya Kupası Eleme Grubu'nda devam ediyor.

EURO 2020'de 24 takım arasında en kötü takım olarak turnuvayı tamamlayan milliler, Dünya Kupası Eleme Grubu'nda da iyi başladığı grafiğini dibe vurdurdu. Son 4 maçta 5 puan alabilen Türkiye, 3'üncü sıraya düşerek 20 yıl sonra Dünya Kupası'na gitme ihtimalini oldukça zora soktu. Hollanda'dan yenen 6 gol ise bardağı taşıran son damla oldu.

Johan Cruyff Arena’da yer alan Türk taraftarlar, Hollanda’nın 4. golü sonrasında Şenol Güneş’i istifaya davet etmiş ve uzun süre tezahüratlarda bulunmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş'in, bugün bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Görüşmenin Riva'da gerçekleştirileceği ve bugün 11.30 ila 12.00 civarında başlayacağı bildirildi.