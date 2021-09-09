Şenol Güneş kovulursa tazminatı ne kadar olacak?

Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, bugün takımdan ayrılabilir. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya gelecek olan Güneş'in kovulması durumunda Haziran 2022'ye kadar olan sözleşmesinde hak edişini alması muhtemel.

Ancak Güneş, istifa eder ya da tazminat talep etmezse iş değişecek. Güneş'in tazminat alması durumunda ise alacağı miktar şöyle olacak:

Tecrübeli hoca, TFF'den yıllık 3.2 milyon euro kazanıyor. Bu da aylık 266 bin euro'ya denk geliyor. 10 aylık sözleşmesi kalan Güneş'in tazminatı ise bu durumda 2.7 milyon euro'ya yakın bir meblağ yapıyor.