Şenol Güneş kovulursa tazminatı ne kadar olacak?
Milli takımda Şenol Güneş için bugün kader günü. TFF Başkanı Nihat Özdemir'le bir araya gelecek olan Güneş'in sözleşmesinin feshedilme ihtimali bulunuyor. Güneş, istifa etmez ya da tazminatından feragat etmezse kendisine yüklü miktarda para ödenecek.
09 Eylül 2021, Perşembe 11:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, bugün takımdan ayrılabilir. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya gelecek olan Güneş'in kovulması durumunda Haziran 2022'ye kadar olan sözleşmesinde hak edişini alması muhtemel.
Ancak Güneş, istifa eder ya da tazminat talep etmezse iş değişecek. Güneş'in tazminat alması durumunda ise alacağı miktar şöyle olacak:
Tecrübeli hoca, TFF'den yıllık 3.2 milyon euro kazanıyor. Bu da aylık 266 bin euro'ya denk geliyor. 10 aylık sözleşmesi kalan Güneş'in tazminatı ise bu durumda 2.7 milyon euro'ya yakın bir meblağ yapıyor.
BUNLARI DA OKUYUN