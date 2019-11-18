Şenol Güneş: Merih Demiral kulübünde oynayamıyor

Serie A'nın önde gelentakımlarından Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, Türkiye Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden biri oldu. Fenerbahçe'nin alt yapısında başlayan kariyeri önce Portekiz'e, sonra Alanyaspor'a, ve en son İtalyan devi Juventus'a uzanan Merih, kısa sürede Milli Takım'a kadar yükseldi ve Ay-Yıldızlı formayla göz doldurmayı başardı. Şenol Güneş, Merih'le ilgili yaptığı açıklamada 23 yaşındaki oyuncunun Juventus'ta düzenli forma giyememesine değindi. EURO 2020'ye gitmeyi garantiledikten sonra takımda revizyona giden ve Andorra karşısına genç bir kadroyla çıkan Şenol Güneş, as oyunculardan Merih Demiral'ı dinlendirmemişti.

Güneş, bu konuyla ilgili "Merih'i bu iki maçta da oynatarak form tutmasını istedik. Çünkü Merih'in bir sıkıntısı var; o da kendi takımında oynayamıyor oluşu. Şu anda bir şikayetimiz yok. Stoper sayımız fazla ve alternatiflerimiz olur mu diye görmek istiyoruz" dedi.