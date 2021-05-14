Şenol Güneş Milli Takım kadrosunu açıkladı
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Antalya kamp kadrosunu açıkladı. Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Rıdvan Yılmaz ilk kez aday kadroya davet edilirken açıklama online yapıldı.
14 Mayıs 2021, Cuma 11:42 Son Güncelleme:
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A Milli Takım kadrosu şöyle oluştu
Kaleci: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.
Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz.
Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.
Hücum: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.
Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Salih Uçan sakatlığı nedeniyle yok
Kamp öncesinde yine testler olacak. Sağlık Bakanlığımız, milli oyuncularımız dışında kulüp oyuncularımıza da aşı önceliği verdi. Salih Uçan sakatlığından dolayı aramıza katılmadı. Bazı oyuncular hakkında da tepkiler olacaktır. Biz inandığımız yolda ilerliyoruz. Burak olmasaydı Adem de olurdu, Muhammet Demir de olurdu. Biz hepsine açığız.
Trabzonsporluyum ama Beşiktaş beni benimsedi
Ben Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Beşiktaş'a gittim çok benimsediler beni, Beşiktaş için canımı veririm.
Şampiyonlar Ligi finali kayıp değil
Şampiyonlar Ligi Finali'ni hak ettik. Devlet, federasyon çok çalıştı. Ama olağanüstü koşullar var. Seyirci alınmayacaksa bizim yararımıza olmaz. 2023 anlamlı bir yıl, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında oynanması daha iyi. Bunu kan davasına dönüştürmemeliyiz. Bunu kayıp olarak görmüyorum. Bu sene alsaydık, maçı izleyemeyecektik. Ben olumsuz bakmıyorum.
Grupta lider olmak isterim
Kağıt üzerinde baktığımız zaman İtalya 1 olur; Türkiye, Galler ve İsviçre yarışır derim. Ama ben birinci olmak istiyorum. Takımlarımızın bu ligi kaldırdığını görüyorum. Bu ürün oyundur, oyunculardır.
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