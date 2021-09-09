Şenol Güneş - Nihat Özdemir görüşmesi sona erdi
Bugün tüm spor kamuoyunun beklediği Şenol Güneş-Nihat Özdemir görüşmesi bitti. Güneş, Riva'dan ayrıldı. Resmi açıklama bekleniyor.
09 Eylül 2021, Perşembe 14:10 Son Güncelleme:
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TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş görüştü. Şenol Güneş, az önce Riva'daki milli takım tesislerinden ayrıldı. Artık resmi bir açıklama bekleniyor.
Açıklamanın ardından Güneş'in devam edip etmeyeceği, etmeyecekse yeni hocanın kim olduğu ortaya çıkacak. Devam edilecekse yeni plan beklenecek.
Türkiye, Dünya Kupası'na gitmek istiyor.
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