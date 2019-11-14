Euro 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda’yı konuk ederken, mücadelenin 56. dakikasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş sarı kart gördü. Bir pozisyon sonrasında verilen karara sinirlenen ve itiraz eden deneyimli teknik adam, karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynanan İzlanda maçında kariyerinde bir ilki yaşadı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 56 dakikasında sinirlerine hakim olamayan deneyimli teknik adam, itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

Türkiye EURO 2020'yi garantiledi

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. hafta maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, şampiyonaya katılmayı garantiledi.

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İSTANBUL (İHA)