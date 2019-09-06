Şimdiye kadar 4 maçta 3 galibiyet 1 yenilgi alan Türkiye, 7 Eylül Cumartesi günü Andorra'yla, 10 Eylül Salı günü ise Moldova'yla oynayacak.

Şenol Güneş, zayıf rakibi Andorra karşısındaki oyun planını ve ilk 11'ini neredeyse belirledi. Cengiz Ünder'in beklenmedik sakatlığı bazı planların değişmesine neden olsa da Güneş, hücum oyunundan taviz vermeyecek.

Tecrübeli çalıştırıcı, kalede yine Mert Günok’a şans verecek. Savunmayı sağda Zeki, solda Umut Meraş, stoperde Merih ve Çağlar’la kurmayı düşünen deneyimli çalıştırıcı, orta sahada sağ kanatta Deniz Türüç’e, sol kanatta Hakan Çalhanoğlu, ortada da Yusuf Yazıcı ile Abdulkadir Parmak’ı oynatma ihtimali yüksek gözüküyor.

Hücum hattını ise çift forvetten kurması beklenen Şenol Güneş, Cenk Tosun ve Kenan Karaman'ı beraber oynatmayı düşünüyor. Rakibin ilk dakikadan itibaren savunma yapacağının farkında olan Güneş, idmanlarda da duran toplar ve frikiklerin yanı sıra kanat organizasyonlarına da ağırlık veriyor.





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