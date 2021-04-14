Cenk'in sakatlığı ise TFF'nin sahalarla ilgili yeni bir karar almasına sebep oldu. Neden Cenk ya da başka bir oyuncu sakatlanmadan önce bu kararın alınmadığı bilinmezken, TFF Başkanı Nihat Özdemir artık kötü stadlara maç yasağı getirileceğini ve çalışmaların başladığını söyledi.