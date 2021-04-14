Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı Cenk Tosun, Erzurumspor maçında dizinden sakatlanmıştı. Ameliyat olan Cenk'in dönüşü 6-8 ay kadar sürecek. Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, Attila Gökçe'ye konuştu ve Cenk'e olan üzüntüsünü anlattı.
Futbol Şenol Güneş'in Cenk Tosun üzüntüsü: Oynasaydı Letonya'yı yenerdik
Cenk Tosun bizim için çok önemli bir karakterdi. İngiltere’deki uzun süren sakatlığına rağmen çok iyi çalışıp aramıza katıldı. Pandemide pozitif test talihsizliğiyle onu oynatamadık. Erzurum’da sezonu kapatmasına yol açan sakatlığı bizi çok üzdü.
Milli Takım üzerinde de bunun etkileri olacaktır. Avrupa Şampiyonası’na katılma şansı yok. Çok büyük talihsizlik. Şu kadarını söyleyeyim: Cenk Tosun’u oynatabilseydik, biz Letonya’yı da yener üç maçı 9 puanla kapatabilirdik. Şimdi oyun sistemini değiştireceğiz.
Burak’la birlikte Kenan Karaman ve Enes Ünal’ı daha etkin kullanmaya, daha farklı gol yolları bulmaya çalışacağız. Ümit takımından gelecek gençleri bekleyeceğiz. Şurası kesin ki Cenk’i çok arayacağız.
Cenk'in sakatlığı ise TFF'nin sahalarla ilgili yeni bir karar almasına sebep oldu. Neden Cenk ya da başka bir oyuncu sakatlanmadan önce bu kararın alınmadığı bilinmezken, TFF Başkanı Nihat Özdemir artık kötü stadlara maç yasağı getirileceğini ve çalışmaların başladığını söyledi.
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