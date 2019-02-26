Şenol Güneş'in derbi sonrası cevap vermediği soru! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi nefesleri kesti. Maçta tam 6 gol vardı. Karşılaşma sona erdikten sonra Şenol Güneş kameraların karşısına geçti. Güneş, bir gazetecinin "İstifa edecek misiniz?" sorusuna ise yanıt vermedi