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Şenol Güneş'in derbi sonrası cevap vermediği soru!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi nefesleri kesti. Maçta tam 6 gol vardı. Karşılaşma sona erdikten sonra Şenol Güneş kameraların karşısına geçti. Güneş, bir gazetecinin "İstifa edecek misiniz?" sorusuna ise yanıt vermedi

26 Şubat 2019, Salı 07:18 Son Güncelleme:
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Şenol Güneş'in derbi sonrası cevap vermediği soru!

Şenol Güneş o soruya yanıt vermedi Şenol Güneş, 3-3 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Farkı açabilirdik de, yenilebilirdik de. 2 puan kaybettik" dedi.

Şenol Güneş, kensine yöneltilen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Başka soru alayım." diye yanıt verdi.


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