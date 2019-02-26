Şenol Güneş'in derbi sonrası cevap vermediği soru!
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi nefesleri kesti. Maçta tam 6 gol vardı. Karşılaşma sona erdikten sonra Şenol Güneş kameraların karşısına geçti. Güneş, bir gazetecinin "İstifa edecek misiniz?" sorusuna ise yanıt vermedi
Şenol Güneş o soruya yanıt vermedi Şenol Güneş, 3-3 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Farkı açabilirdik de, yenilebilirdik de. 2 puan kaybettik" dedi.
Şenol Güneş, kensine yöneltilen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Başka soru alayım." diye yanıt verdi.