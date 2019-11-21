A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Futbol Ekonomi Forumu'nda Arda Turan'la ilgili konuştu.

Şenol Güneş'in bonservisi Barcelona'da olan ve Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki Arda'yla ilgili söyledikleri adeta itiraf niteliğindeydi.

"Arda Turan kendi kendine bitmedi, biz hep beraber, el birliği ile dünya markası olan Arda Turan'ı bitirdik, tükettik" diyen Güneş, hem Arda'nın bittiğini düşündüğünü itiraf etti hem de oyuncunun kariyerindeki bu gerilemenin suçlularını işaret etti.





Arda Turan'ın hikayesi





"Evine gidip yatanlar..."

Tecrübeli hoca, "Dünya markası olan Arda Turan'ı el birliğiyle biz bitirdik. Barcelona'da Arda'nın evine gidip yatan kalkanlar, bugün başka şeyler söylüyor. Türkiye'de hem temsilde hem futbolda hem yetenekte en iyisi Arda'ydı. Bizde şu an olmayan dünya markası Arda" diyerek Arda Turan'a hem destek çıktı hem de çevresini eleştirdi.



