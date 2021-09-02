Karadağ'ın 90+7. dakikada gelen beraberlik golünün ardından tribünlerde yer alan bazı taraftarlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, "Şenol Güneş istifa" tezahüratlarında bulundu.

Maç sonunda Şenol Güneş, "İstifayla ilgili seyirci olumlu ya da olumsuz tezahürat yapar. Biz elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ve karşılığını alamadığımızı düşünüyoruz. Taraftar da bizim gibi üzülüyor haliyle. Ancak birini suçlamak çözüm değil." açıklamasını yaptı.

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