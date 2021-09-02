Şenol Güneş'ten istifa seslerine yanıt
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında sahasında Karadağ ile 90+7. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.
02 Eylül 2021, Perşembe 01:01 Son Güncelleme:
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Karadağ'ın 90+7. dakikada gelen beraberlik golünün ardından tribünlerde yer alan bazı taraftarlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.
Taraftarlar, "Şenol Güneş istifa" tezahüratlarında bulundu.
Maç sonunda Şenol Güneş, "İstifayla ilgili seyirci olumlu ya da olumsuz tezahürat yapar. Biz elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ve karşılığını alamadığımızı düşünüyoruz. Taraftar da bizim gibi üzülüyor haliyle. Ancak birini suçlamak çözüm değil." açıklamasını yaptı.