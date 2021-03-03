Şenol Güneş, "Kimse futbola bakmıyor. Sonuca bakıyorlar. Kasıtlı zaman geçirmeyi engellemeleri lazım, hakem buna izin vermemeli. Daha önce de söyledim. Saha zemini bozuk olan yerler vardı. ‘Niye kulüplere bırakıyorsunuz?’ dedim.
Futbol Şenol Güneş'ten kalecilik itirafı: Şansa kaleye geçtim diye 20 sene oynamak zorunda kaldım
"Benim işim bu zaten"
Sahada sorun varsa TFF olarak ben yaptırırım, ücretini kulübe verilecek paradan düşerim. Sahası olmayan takımı lige almam. ‘Sen işine bak’ diyorlar ama benim işim bu" dedi.
UEFA bize haksızlık yaptı
Dünya Kupası’na katılmayı çok istiyoruz. Fikstürümüz çok kötü. UEFA haksızlık yaptı. Hem pandemi nedeniyle Malaga’da maç yapılmadı hem UEFA Norveç maçımızı oraya aldı. Oraya gitmek çok zor. Cuma günü kadroyu açıklayacağız.
"Mecburen kaleci oldum"
Kariyerinin başlangıç aşamasını ve devamını anlatan Şenol Güneş, eğlenceli bir üslupla şunları söyledi:
Abimle ben maça giderdik. Abim de ben de forvettik. İkimiz de forvet olunca ben küçük olduğum için kaleye gönderildim. Kendimden büyüklerle oynarken kaleye geçmek zorunda kaldım. İyi oynayınca da lisans çıkarıldı. Mecburen kaleci oldum, 20 sene kalede oynamak zorunda kaldım.
A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası’ndan önce oynayacağı iki özel maçın programı belli oldu. Ay yıldızlı takım, 27 Mayıs Perşembe günü Alanya’da Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü Antalya’da Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. Türkiye, 11 Haziran’da başlayacak olan Euro 2020’de İtalya, Galler ve İsviçre ile aynı grupta yer alıyor.
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