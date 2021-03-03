Şenol Güneş, "Kimse futbola bakmıyor. Sonuca bakıyorlar. Kasıtlı zaman geçirmeyi engellemeleri lazım, hakem buna izin vermemeli. Daha önce de söyledim. Saha zemini bozuk olan yerler vardı. ‘Niye kulüplere bırakıyorsunuz?’ dedim.