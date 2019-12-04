Türkiye A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında birçok konuya değindi. Gruptaki rakipleri, açılış maçı ve gruptan çıkma ihtimalini değerlendiren Şenol Güneş, kadroda bazı oyuncularla ilgili düşüncelerini de açıkladı.

Özellikle Merih Demiral ve Oğuzhan Özyakup'la ilgili söyledikleri dikkat çeken tecrübeli hoca, şöyle konuştu:

"Paramı alayım oturayım olmaz"

"Merih en önemli oyuncularımızdan. Ama takımında hiç oynamıyor neredeyse. Çağlar, geçtiğimiz sezon hiç oynamazken bu sezon oynuyor. Oğuzhan Özyakup oyun anlamında rahat bir yerde oynamalı. İşinize odaklanabildiğiniz yerde olmalısınız. Paramı alayım oturayım olmamalı. Ancak Merih gelişebilmek için orada"





Oğuzhan Özyakup doğum günü partisi

"Ülke tanıtımı için iyi olacak"

"İtalya, İsviçre ve Galler rakiplerimiz oldu. İtalya ve İsviçre lider olarak gruptan çıktı. Tüm takımlarla başa baş oynayabileceğimizi ve başarılı olabileceğimizi biliyoruz. Biz futbolumuzu oynayacağız. Rakipleri tanımaya kalkarsak; İtalya, İsviçre ve Galler ortalama 25 yaş ortalamasıyla oynuyor. Petkovic ve Mancini'yi tanıyorsunuz. Açılış maçını İtalya ile oynamamız da büyük şans. Ülke tanıtımı için de çok önemli. Bakü'ye, sonra Roma'ya gidip kamp yerlerini seçeceğiz"



