Şenol İpek'e para cezası
Lerzan Mutlu’nun Şenol İpek’e açtığı hakaret davası sonuçlandı
Lerzan Mutlu, 2 sene önce “Söylemezsem Olmaz” adlı programın sunuculuğunu yaparken eski manken Şenol İpek’in kendisine WhatsApp’tan hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini iddia etti. Şarkıcı, mesajları delil olarak savcılığa sundu.
ŞENOL İPEK'E 4 BİN 500 LİRALIK PARA CEZASI
Savcılık, Şenol İpek hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Mahkeme, Şenol İpek’i tehdit ve hakaret suçundan toplam 4 bin 500 lira para cezasına çarptırdı. (Hürriyet)