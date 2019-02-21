Lerzan Mutlu, 2 sene önce “Söylemezsem Olmaz” adlı programın sunuculuğunu yaparken eski manken Şenol İpek’in kendisine WhatsApp’tan hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini iddia etti. Şarkıcı, mesajları delil olarak savcılığa sundu.

ŞENOL İPEK'E 4 BİN 500 LİRALIK PARA CEZASI

Savcılık, Şenol İpek hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Mahkeme, Şenol İpek’i tehdit ve hakaret suçundan toplam 4 bin 500 lira para cezasına çarptırdı. (Hürriyet)