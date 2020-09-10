Sensormatic, yeni çözümüyle yemekhanede teması sıfırlamayı amaçlıyor

Salgın döneminde iş dünyasının da öncelikleri değişti. Çalışanlarının sağlığını koruyarak üretime devam etmek ajandaların en önemli maddesi haline geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle çalışma alanlarından ulaşımda kullanılan servislere, asansörlerden kafeteryalara alınacak önlemler belirlendi. Tüm sosyal mesafe, maske ve hijyen ürünleri kullanımı artışına rağmen özellikle iş yerlerinin kantin ve kafeteryalarında hijyen ve temas konusunda ödeme esnasında yüksek risk söz konusuydu. İş yerlerindeki bu yeme-içme alanlarındaki alışverişten doğan yüksek riskli temaslı ödeme sorununa Sensormatic, yenilikçi teknolojileriyle benzersiz bir çözüm getirdi. Sensormatic, iş yerlerinin yeme-içme alanlarındaki alışverişlerde insan temasını sıfırlayan çözümü Passlogic Kantin Entegrasyon’u geliştirdi. Bu çözümle çalışanlar iş yerlerindeki kantin gibi noktalardan yaptıkları alışverişlerde ödemelerini temassız ve kendi personel kartlarıyla gerçekleştirebiliyor.

Sensormatic Teknoloji Direktörü Dr.Serdar İnce, Passlogic Kantin Entegrasyon çözümüyle ilgili yaptığı açıklamada ürün geliştirme aşamasını şöyle anlatıyor: “Çalışanlar ofis, fabrika, okul ve hastane gibi işletmelerin kafeterya veya kantinlerinde yiyecek-içecek alımlarının ödemesini genellikle nakit ve kredi kartıyla gerçekleştiriyor. Pandemi döneminde bu temas gerektiren ödeme yöntemi yüksek risk taşıyor. Çalışanların ödeme yaparken nakit alıp vermesi ya da kredi kartlarını kullanmaları bulaş riskini artırıyor. Çünkü bu ödemeler yapıldıktan hemen sonra çalışanlar maskelerini indirip yeme-içme ihtiyaçlarını gidermeye başlıyor. Ödemedeki bu temas sorununa çözüm ararken Passlogic yazılımımızı çalışanların personel kartlarına entegre etmeye karar verdik. Böylece insan temasını tam olarak sıfırlamayı hedefledik.”

Bu sürecin ardından Sensormatic, işyerlerindeki yeme-içme alanlarında ödemede sıfır temas için Sensormatic Passlogic Kantin Entegrasyon çözümünü devreye aldı. Bu çözümü kullanmaya başlayan kantinlerde ve kafeteryalarda ödemede otomasyona geçildi. Dr.İnce, “Çalışanların ve taşeronların kantin ve şirket kafeteryalarında alışveriş yaparken temastan kaçınmalarının önemine değiniyor ve “Ödemelerin temassız olduğu bu çözümle hijyenin üst düzeye çıkartılabileceğin ve bulaş risklerinin minimuma indirilebileceğini” belirtiyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Peki, sistem nasıl çalışıyor? Öncelikle işletme içinde bulunan ve personelin harcama yapacağı yeme-içme alanlarına ve kredi yüklemesinin yapılacağı noktalara mobil veya sabit kart okuyucular yerleştiriliyor. Çalışanlar her ayın başında kredi kartları veya nakit olarak hesaplarına bakiye yüklemesi yapıyor. Bu bakiye de çalışanın personel kartına otomatik olarak yükleniyor. Bu noktadan sonra çalışanlar alışverişlerini kredi kartı veya nakit olarak değil personel kartlarına yükledikleri bakiyeden temassız ödemeyle gerçekleştirebiliyor. Yazılım, kullanıcı dostu olduğundan kullanımı kolay ve satışı yapılan ürünün eklenmesi oldukça basit. Çözüm, merkezi bir yazılım ve web ara yüzü üzerinden çalıştığı için yazılım kullanımına her lokasyondan ulaşım oldukça kolay. Hem iş sağlığı ve güvenliği hem harcama alışkanlıklarının takibi adına otomatik olarak günlük, haftalık, aylık raporlar hızla alınabiliyor. Çözüm, iş yerlerinde nakit alışverişinin en yoğun yaşandığı yeme-içme noktalarını da hijyen konusunda birkaç adım ileriye taşıyor. Ayrıca Passlogic Kantin Entegrasyon çözümü sayesinde personel, misafir, taşeron kartları gibi farklı kartlara farklı yetkiler tanımlanabiliyor. Hatta istenen kişilere bu yeme-içme noktalarında yemek ücretsiz de tanımlanabiliyor.