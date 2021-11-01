TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'teki makamında merhum TBMM Başkanlık Koruma Ekibi Sistem Taramacısı Hümetdin Ağaç'ın Kızı Dilara, eşi Atife ve oğlu Kubilay Ağaç'ı kabul etti. Şentop, aileye başsağlığı dileklerini ileterek, duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Aile de verdiği destekten dolayı Şentop'a teşekkürlerini iletti.

Hümetdin Ağaç, 10 Şubat 2021 tarihinde koronavirüse yakalanarak tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 24 Mart 2021 tarihinde vefat etmişti.

ANKARA (DHA)



