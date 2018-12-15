Sepetli motosiklette 11 kişiyle yolculuk

Merkez Seyhan İlçesi Debboy Caddesi'nde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 01 MG 119 plakalı motosikletle, ön bölümünde 2 erkek, arkasındaki sepette ise 2 kadın ve 7 çocuk, toplam 11 kişinin yolculuk yaptığı görüldü.

Yaşanabilecek olası bir tehlikeye aldırış etmeyen aile bireyleri, çevredekilerin şaşkın bakışlarını aldırmadan yoluna devam etti. O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaşın uyarısına kadınlardan biri, "Ne olacak, korkmuyoruz, Allah koruyor" diye tepki gösterdi.