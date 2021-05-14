Sepettekileri kurtar (Oyun)

MALZEMELER

Renkli parmak boyası, yumurta kartonu, kalem ve karton. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuza sayıları öğretmeyi daha eğlenceli bir hale getirmeye ne dersiniz? Hadi o zaman iş başına! Bir karton alınız ve üzerine farklı sayıları çiziniz. Çocuğunuz için farklı renklerdeki parmak boyaların bir miktarını boştaki bir yumurta kartonunuza doldurunuz. Çocuğunuzdan çizdiğiniz sayıların üzerinden parmakları ile geçmesini isteyiniz. Her sayı için de onun kaç olduğunu sormayı unutmayınız.