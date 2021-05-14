Sepettekileri kurtar (Oyun)
Çocukların sayıları tanıması, matematiğe attıkları ilk adımdır. Bu sebeple sayı kavramını doğru şekilde öğrenmeleri için bu tarz aktiviteler onların en büyük destekçileri olur.
14 Mayıs 2021, Cuma 11:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Renkli parmak boyası, yumurta kartonu, kalem ve karton. Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Çocuğunuza sayıları öğretmeyi daha eğlenceli bir hale getirmeye ne dersiniz? Hadi o zaman iş başına! Bir karton alınız ve üzerine farklı sayıları çiziniz. Çocuğunuz için farklı renklerdeki parmak boyaların bir miktarını boştaki bir yumurta kartonunuza doldurunuz. Çocuğunuzdan çizdiğiniz sayıların üzerinden parmakları ile geçmesini isteyiniz. Her sayı için de onun kaç olduğunu sormayı unutmayınız.