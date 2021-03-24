Futbol Sepp Blatter futboldan bir kez daha men edildi

Sepp Blatter futboldan bir kez daha men edildi

Futbol

Sepp Blatter futboldan bir kez daha men edildi

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, finansal konularda görevini kötüye kullanma gerekçesiyle futboldan 6 yıl 8 ay men edildi.

24 Mart 2021, Çarşamba 14:53 Son Güncelleme:
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Sepp Blatter, futboldan bir kez daha men edildi. Daha önce de 6 yıllık bir men cezası alan Blatter, cezasının bitmesine 7 ay kala ikinci defa men edildi. Blatter ve eski genel sekreter Herome Valcke, futboldan 6 yıl 8 ay men cezası aldı. Ayrıca suçu nedeniyle 900 bin euro da para cezasına çarptırıldı.

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