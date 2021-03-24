Sepp Blatter, futboldan bir kez daha men edildi. Daha önce de 6 yıllık bir men cezası alan Blatter, cezasının bitmesine 7 ay kala ikinci defa men edildi. Blatter ve eski genel sekreter Herome Valcke, futboldan 6 yıl 8 ay men cezası aldı. Ayrıca suçu nedeniyle 900 bin euro da para cezasına çarptırıldı.