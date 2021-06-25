CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa etti. Kadıgil, Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacak ve bu katılım ile TİP’in Meclisteki milletvekili sayısı 4'e yükselecek.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Kadıgil, ‘Bugün itibariyle, inandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle savunmak için, dünya görüşüme daha yakın gördüğüm bir partiye, Türkiye İşçi Partisi’ne katılıyorum’ açıklaması yaptı.

CHP’NİN KOLTUK SAYISI 135’E DÜŞTÜ

CNN TÜRK'ten Mustafa Berber Sera Kadıgil'in istifasıyla ilgili, "CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü CHP'den istifa etti. Ve bundan sonra siyasi yaşamına Türkiye İşçi Partisi'nde devam edeceğini açıkladı. Sera Kadıgil'in bu istifasıyla birlikte CHP'nin Meclis'teki koltuk sayısı 135'e düşerken TİP'in koltuk sayısı da 4'e yükselmiş oldu.

Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre; Sera Kadıgil'i yaklaşık 1 aydır ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu talebini dile getirdikten sonra ancak sonrasındaysa istifa kararını aldı. İstifa kararında da bazı gruplaşmalar olduğunu ve kendini yalnız hissettiğini dile getirdi.

Konuya ilişkin bir de açıklama yaptı Sera Kadıgil. Bu kapsamda da yapmış olduğu istifasıyla birlikte, Türkiye'nin ilk genel Başkanı Behiçe Boran'ın partisine katılmak istediğini dile getirdi. " dedi

CHP'DE PEŞ PEŞE İSTİFALAR

CHP'den daha önce, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Denizli Milletvekili Teoman Sancar istifa etmişti.