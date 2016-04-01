Yapılan bir dayanıklılık testinde Xiaomi Mi 5 Pro modelinde testere, törpü ve hatta matkap ile işkence testleri uygulandı. Sonuç ise gerçekten inanılmaz. Telefona en ufak bir çizik bile oluşmuyor.

Seramik gövde daha önce OnePlus markası tarafında da özel seri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu gövde tipinin zorlu senaryolarda nasıl dayandığını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. Xiaomi markası resmi olarak ülkemizde bulunmuyor. Ancak paralel ithalat gibi yöntemlerle bazı modeller sınırlı sayıda da olsa ülkemizde bulunabiliyor.

Seramik gövdeye sahip bir akıllı telefon almak ister misiniz? Videoyu izledikten sonra yorumlarınızı bekliyoruz.

Xiaomi Mi 5 Pro’ya işkence testi – Video