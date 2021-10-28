Türkiye Serap hemşire, koronavirüse yenik düştü!

Serap hemşire, koronavirüse yenik düştü!

Türkiye

Serap hemşire, koronavirüse yenik düştü!

Sakarya'da hemşirelik yapan 40 yaşındaki Serap Yeşil, yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Koronavirüsten hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Serap hemşire Düzce'de toprağa verildi.

28 Ekim 2021, Perşembe 16:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sakarya Erenler Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapan hemşire Serap Yeşil, bir süre önce koronavirüs testi yaptırdı. Testinin pozitif çıkması üzerine Serap Yeşil, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

2 çocuk annesi Serap Yeşil durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Serap hemşire, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Bugün, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tören düzenlendi. Törene, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Yeşil’in ailesi ve sağlık çalışanları katıldı. Törende, okunan duaların ardından Serap Yeşil'in cenazesi memleketi Düzce’ye götürüldü.

Serap hemşire, Düzce’de toprağa verildi.

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Cam ve yeşilin büyüsü
Banu Şen
Şirin Sever
Neye şaşırdınız bu kadar?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Patrikhane Türkiye’nin yumuşak gücü olmalı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yok artık...
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
İrlanda’da devlet ajanı ve 18 cinayet
Oral Çalışlar
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İçişleri Bakanlığı duyurdu! 4 PKK'lı terörist öldürüldü