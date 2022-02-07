2016 yılında katıldığı Survivor'da şampiyon olan Çağan Atakan Arslan bu yıl Survivor All Star ünlüler takımında yer alıyor. Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz ve oğlu Aslan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Oğluyla birlikte alışverişe çıkan Korkmaz, özellikle oyuncak mağazalarını dolaşıp oğlu için alışveriş yaptı.

Survivor yarışması başlamadan evde olmak için erkenden AVM'den ayrılan Serap Korkmaz, "Yaklaşık bir aydır Atakan'ı televizyondan takip ediyoruz. Özlemimiz tabii ki çok. Aslan da babasını televizyonda görünce ve oyunları kazanınca çok mutlu oluyor. Kaybettiği her oyun sonrasında da morali bozuluyor, bazen de kendini tutamayıp ağlıyor. Bu süreçte özellikle Aslan babasını çok yakından takip ediyor" açıklamasında bulundu.







