Serap Paköz alışveriş turunda

Tek başına alışveriş turuna çıkan Serap Paköz, daha sonra yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Paköz, hafta içi tüm zamanını program ve program içeriğine ayırdığını söyledi. Ünlü sunucu, "Şu sıralar başka hiçbir proje yapmayı düşünmüyorum. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Gelen tepkiler ve aldığımız geri dönüşler bizi motive ediyor. Tüm bu yoğun tempoda başka bir projeye yer ayırmayı pek düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.