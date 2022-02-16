Serap Paköz alışveriş turunda
Serap Paköz, geçtiğimiz sene Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. Daha sonra ise bir takım estetik operasyon geçiren Serap Paköz, son haliyle dikkat çekmişti. Serap Paköz şimdi ise alışveriş turunda objektiflere yansıdı.
16 Şubat 2022, Çarşamba 17:34 Son Güncelleme:
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Tek başına alışveriş turuna çıkan Serap Paköz, daha sonra yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Paköz, hafta içi tüm zamanını program ve program içeriğine ayırdığını söyledi. Ünlü sunucu, "Şu sıralar başka hiçbir proje yapmayı düşünmüyorum. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Gelen tepkiler ve aldığımız geri dönüşler bizi motive ediyor. Tüm bu yoğun tempoda başka bir projeye yer ayırmayı pek düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.
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