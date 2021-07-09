Giyim tarzı ve güzelliği ile bakışları üzerinde toplayan Seray Kaya, vale noktasında aracını teslim alırken kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

“YENİ EVE TAŞINDIM”

Muhabirlerin "İstanbul'da kalan nadir isimlerdensiniz, bu sene tatil yok mu?" sorusuna oyuncu, "Bir süredir ev taşıma işlerim var, birçok şeyi de kendim yapıyorum. Yavaş yavaş bitiyor, ondan sonra ben de tatile çıkacağım" dedi.











