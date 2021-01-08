Seray Kaya iki yıl önce 4 Şubat’taki doğum gününde neşe içindeyken, babası Hasan Kaya’nın şok ölümüyle yıkılmıştı. “Gidişinin o güne denk gelmesinin bir sebebi var. Doğum günüm seninle aramızda güçlü bir bağ” diyerek üzüntüsünü dile getirmişti. Babaannesi Nilüfer Songül Kaya, babasının ölüm yıldönümünde kutlama yapmak istemeyen torunu için doğum gününü 1 ay öncesine çekti! Geçen pazartesi elleri ile pasta yaptı. Bu sürpriz karşısında Seray Kaya çok duygulandı.