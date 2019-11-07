Seray Şahiner kimdir? İbrahim Özkan kimdir?

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi kendisini aşağı atarak yaşamına son verdi.

Daha sonra intihar eden kişinin ünlü yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan olduğu öğrenildi. Haberin yayılmasının ardından internet kullanıcıları Seray Şahiner kimdir? Yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan kimdir? gibi soruların cevabını arıyor.

Merak edilen detaylar haberimizde....

1984 yılında Bursa'da dünyaya gelen yazar Seray Şahiner, İstanbul'da büyümüştür. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun olan Şahiner daha sonra Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden sinema anadalı yüksek lisans derecesi almıştır. 'Aylık Paldır Kültür Dergisi' ve 'Birgün Gazetesi'nde görev almıştır. Seray Şahiner, 2006 yılında 'Varlık Dergisi'nin düzenlediği Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri'nde 'Gelin Başı' isimli öykü dosyası 'Dikkate Değer' bulunmuştur.

Şahiner, 2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen 'Yedi Tepeli Aşk' oyununda 'Gelin Başı' kitabında yer alan öyküleri sahnelenmiştir.

2010-11 yıllarında 'Gelin Başı'ndaki öykülerden uyarlanan 'İadesiz Taahhütsüz' adlı oyun, Tiyatro Boyalıkuş tarafından sahnelendi. 2011’de ikinci öykü kitabı “Hanımların Dikkatine” Can Yayınları’nca yayımlandı.

İbrahim Özkan kimdir?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun olan İbrahim Özkan, İstanbul'da belgelendirme sektöründe çalıştıktan sonra istifa etme kararı aldı. Daha sonra memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde marangozhanede çırak olarak çalışmaya başladı.

35 yaşında olan İbrahim Özkan'ın kısa bir süre önce yazar Seray Şahiner ile evlendiği ortaya çıktı.

Özkan’ın intihar sebebi ise henüz belirlenemedi.