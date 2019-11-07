İbrahim Özkan (35), öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 4. kattta bulunan İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına girdi.

"Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan Özkan, daha sonra 7. kata çıkarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne geldi.

İbrahim Özkan hastanede yaşamını yitirdi

Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre, bir süre duruşma listesini inceleyen Özkan daha sonra aşağı atladı. Adliyenin -3'üncü katındaki atrium alanına düşen İbrahim Özkan, adliyede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İbrahim Özkan ile Seray Şahiner kısa bir süre önce evlenmişti.

Özkan hastanede yaşamını yitirdi. Olay adliyede çok büyük paniğe yol açtı. Olay anını gören bir kadın ise baygınlık geçirdi. Polis olay yerini bir süre güvenlik çemberinde tuttu.

Yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı

İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner ile kısa bir süre önce evlendiği öğrenildi. Özkan'ın intihar sebebi henüz belirlenemedi.

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL (DHA)