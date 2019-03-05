Serbest altın ne kadar? (5 Mart 2019 altın fiyatları)

Serbest altın ne kadar? (5 Mart 2019 altın fiyatları) Yatırımcısı çeyrek altın ve gram altın ne kadar? sorusunu soruyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222,80 lira oldu.