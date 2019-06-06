Serbest dalış şampiyonu, 5 dünya rekoru ve 40’tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can’ın eşi Tayfun Göçen iddiaya göre botla açılarak bir arkadaşıyla Bozcaada’ya gitti.

Göçen ve arkadaşı 21.00 sularında Bozcaada’dan dönüş yolu için harekete geçti.

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Bozcaada’dan hareket ettikten sonra bir daha haber alınamayınca sahil güvenlik ve polis ekiplerine haber verildi.

Serbest dalış şampiyonu Derya Can

Kayıp ihbarını alan sahil güvenlik ve deniz polisleri harekete geçti.

Çanakkale Boğazı ile Bozcaada hattında arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İHA